‘Daling op ranglijst persvrijheid mede veroorzaakt door aanslag op Groningse journalist’

Willem Groeneveld. Foto: Wouter Holsappel

De aanslag op Sikkom-journalist Willem Groeneveld heeft er mede voor gezorgd dat Nederland met 22 plekken is gedaald in de Persvrijheid Index van Reporters Sans Frontieres (RSF). Dat schrijft de pervrijheidsorganisatie Free Press Unlimited dinsdagochtend.

Naast de dood van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, een persfotograaf die in Gelderland (met auto en al) in de greppel werd gekieperd en drie journalisten die werden opgepakt tijdens demonstraties noemt FPU de brandbom die Groeneveld afgelopen augustus door zijn brievenbus kreeg één van de redenen waarom Nederland wegzakt op de ranglijst voor persvrijheid.

Nederland daalde het afgelopen jaar van de 6e naar de 28e plek op de Persvrijheid Index van Reporters Sans Frontieres (RSF). Nederland stond sinds 2002 consequent in de top tien beste landen als het gaat om persvrijheid.

Ook OM maakt zich zorgen

Ook het Openbaar Ministerie noemt de aanslag op Groeneveld als een zorgelijke ontwikkeling, zo blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de aanklagersorganisatie. Van 57 aangiftes die in het afgelopen jaar werden gedaan door journalisten, licht het OM de aanslag op Groeneveld eruit als één van de opvallendste incidenten.

De organisatie haalt daarom haar uitspraak aan die de officier in december deed, tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachten van de aanslag: “Het Openbaar Ministerie staat pal achter de persvrijheid en juist die is hier bewust ernstig geschonden.”

Aanslag op Sikkom-Journalist

In de nacht van 18 op 19 augustus 2021 gooiden twee mannen brandende molotovcocktails via een stukgeslagen ruit in de woning van een journalist. De journalist en zijn partner bleven ongedeerd.

De politie hield twee dagen later een tweetal verdachten aan. De rechtszaak tegen hen dient naar verwachting in de zomer van 2022. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en brandstichting.