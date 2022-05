Circus Santelli gaat anderhalf jaar op tournee en speelt première in Grand Theatre

nieuws

Foto: Larissa Timmer / ingezonden

Jeugdcircus Santelli uit Stad gaat anderhalf jaar op tournee met de voorstelling Saltu Sensus. De première van de voorstelling vindt op 21 mei plaats in het Grand Theatre.

Aan de voorstelling doen vijftien jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar mee, die de komende achttien maanden langs diverse festivals en theaters zullen toeren. Saltu Sensus is een bijzondere plek die diep in het woud verscholen ligt. Een plek waar niet zomaar iedereen belandt. Een plek waar iedere zonsopgang wordt gevierd. De acrobatische aardkinderen proosten hier dagelijks op het hier en nu met hun circuskunsten. Ze vieren de oneindige cyclus van het leven en weten dat verlies een nieuw begin betekent, dat na een winterslaap de zon staat te popelen om op te komen en dat een zaadje uitgroeit tot wildernis. De voorstelling laat acrobatiek, trucs en jongleurs zien.

De voorstelling is een vervolg op de locatietheatervoorstelling V Sensus die in de zomer van vorig jaar werd gemaakt. Op 21 mei worden in het Grand Theatre twee voorstellingen gegeven, die om 15.00 en om 19.30 uur beginnen.