Brandweer Stad assisteert bij forse brand in woning in Eelde

Foto: Chris Bakker

In een woning aan de Schultenweg in Eelde heeft zondagmiddag brand gewoed. De Eeldense brandweer kreeg bij de bestrijding van het vuur hulp uit Groningen.

De melding van de brand kwam rond 13.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een waterwagen ter plaatse werden gestuurd. Korte tijd later bleek dat er meer hulp nodig was waarop ook een tankautospuit van de brandweer Haren en een hoogwerker van brandweer Stad naar de locatie werden gestuurd. “Het betreft een brand die ontstaan is op de benedenverdieping van de woning”, vertelt een woordvoerder van de brandweer Drenthe. “Wij hebben deze brand onder controle gebracht, en we zijn op dit moment aan het onderzoeken of alle vuurhaarden onder controle zijn.” Rond 13.40 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Volgens OOG Tv-verslaggever Chris Bakker was de brand korte tijd uitslaand en ging deze gepaard met forse rookontwikkeling. “Brandweerlieden hebben een binnenaanval gedaan waarbij er zowel op de begane grond als op de eerste verdieping geblust werd. Een raam werd uit de woning getikt om bij de vuurhaarden te kunnen komen.” De schade aan het pand is groot. Volgens de brandweerwoordvoerder is stichting Salvage ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.