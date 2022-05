Brandweer herdenkt collega’s die tijdens Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen

nieuws

Vlag halfstok bij de Groninger brandweer.

Bij het oorlogsmonument bij de brandweerkazerne aan de Sontweg in Stad zijn woensdag de zeven brandweerlieden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen.

De herdenking bestond uit het leggen van een krans bij het monument en het geven van een ere-groet. Dit wordt ieder jaar gedaan. “Mensen die of in het verzet hebben gezeten of op een andere manier zijn gesneuveld, bijvoorbeeld bij het uitoefenen van hun werk. Ik denk dat het belangrijk is om op 4 mei, elk jaar weer, te gedenken dat zij het hoogste offer hebben betaald voor datgene wat ze voor ons land en voor onze vrijheid hebben gedaan”, vertelt brandweercommandant Roelf Knoop.

Bij de herdenking werd er ook stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. “Je hoort verschrikkelijke verhalen, we zien ze op televisie, maar op het moment dat het een brandweerfamilie raakt, komt het natuurlijk nog dichterbij. Net als ziekenhuizen, infrastructuur, burgers, wordt ook de brandweer in Oekraïne zwaar geraakt. Moedwillig, heel bewust, worden kazernes in puin geschoten. Daar zullen ongetwijfeld ook collega’s bij geraakt zijn, misschien wel om het leven zijn gekomen, en zij kunnen denk ik onze steun en onze hulp, hoe beperkt ook, goed gebruiken. Het is maar een hele kleine bijdrage die wij kunnen leveren, maar het leek me toch goed omdat te verbinden aan de herdenking van vandaag.”

