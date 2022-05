Brandend hoverboard veroorzaakt forse schade in woning aan Donderslaan

nieuws

Foto: 112 Groningen

Een spontane brand in een hoverboard (een zelfbalancerend elektrisch vervoermiddel) zorgde in de nacht van donderdag op vrijdag voor forse rookontwikkeling in een woning aan de Donderslaan in Corpus den Hoorn.

Rond één uur sloegen buurtbewoners alarm nadat er rookmelders afgingen in de woning. De omwonenden namen poolshoogte en zagen rook uit de kieren rond de voordeur stromen.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. Eenmaal binnen wisten brandweerlieden het vuur snel onder controle te krijgen. Een hoverboard aan de oplader bleek de oorzaak van de grote hoeveelheid rook in de woning.

Niemand raakte gewond door de brand of de rook. Wel raakte de woning fors beschadigd.