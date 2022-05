nieuws

Foto Chris Bakker.

De brandweer rukte vrijdagmiddag uit voor een brand in een woning aan de Sint Walburgstraat.

Het vuur dat op de tweede verdieping woedde was snel geblust. Daarna heeft de brandweer de woning geventileerd. Hoe de brand kon ontstaan en hoe groot de schade is, is niet bekend.

De politie heeft de straat tijdelijk afgezet.