Bord HSV kort na ophangen beklad: “Een tekenend voorbeeld van een bredere aversie”

nieuws

Foto: HSV / ingezonden

De verkiezingen van de Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad zijn in aantocht. De fractie van de Hanze Studenten Belangenvereniging, HSV, is daarbij nu al gepikeerd.

“Maandag hebben alle deelnemende partijen twaalf borden in de stad opgehangen om de aanstaande verkiezingen zichtbaar te maken. Om mensen er op te attenderen”, vertelt Sander van der Dussen van HSV. “Het plaatsen van de borden is door de gemeente Groningen gedaan. Kort na het ophangen van een bord in de Nieuwe Ebbingestraat is deze al beklad.” Op een foto is te zien dat de tekst op het bord met een zwarte spuitbus is doorgehaald.

Bredere aversie

“Wij betreuren dat er mensen in de stad rondlopen die in zo’n mate aanstoot nemen aan alles wat met studenten te maken heeft en zien dit ook als tekenend voorbeeld van een bredere aversie in de stad. De verkiezingen zijn ontzettend belangrijk en het echt triest dat er personen zijn die het nodig vinden om een poster te bekladden.”

Lijst STERK: “Belachelijk dat dit gebeurt”

Ook bij Lijst STERK is men niet blij: “Wij hebben dit verhaal ook gehoord”, reageert Ramon Tilstra van de partij. “We hebben bij onze borden nog niks gemerkt. Wel zijn we hier uiteraard van geschrokken en vinden we het belachelijk dat zoiets gebeurt met borden voor medezeggenschapsraadverkiezingen. We houden de situatie in de gaten in overleg met alle partijen waar borden van zijn opgehangen gisteren.”

Verkiezingen

De verkiezingen voor de Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad vinden de komende periode plaats. Alle studenten op de Hanzehogeschool en de RuG hebben de mogelijkheid om een stem uit te brengen. De verkiezingen worden de laatste jaren geplaagd door een lage opkomst.