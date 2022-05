Blokzijl en Meijster (FC Groningen) naar EK voetbal onder-17

sport

Foto: FC Groningen

Twee jeugdspelers van FC Groningen zijn geselecteerd voor het Europees Kampioenschap onder -17. Het gaat om Thijmen Blokzijl en Jasper Meijster.

Het EK vindt later deze maand plaats in Israël. De spelers uit de Opleiding van FC Groningen zaten ook al in de kwalificatiefase bij de selectie van bondscoach Mischa Visser, eveneens een Groninger. Oranje onder-17 speelt in de groepsfase in een poule met Bulgarije, Polen en Frankrijk.

De 17-jarige Thijmen Blokzijl speelt als centrale verdediger bij FC Groningen onder-19 en bij Nederland onder-17. De even oude Jasper Meijster is de eerste doelman van FC Groningen onder-18. Hij speelde tot nu toe één interland voor Nederland onder-17.

De selectie van Mischa Visser reist op woensdag 11 mei af naar Israël. De eerste tegenstander, op maandag 16 mei, is Bulgarije. Drie dagen later volgt de interland tegen Polen en weer drie dagen later is Frankrijk de opponent.