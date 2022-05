Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen, estafettelopers brengen vuur naar Groningen

nieuws

Burgemeester Floor Vermeulen (VVD) ontsteekt het Bevrijdingsvuur in Wageningen. Foto: still uit stream

Bij Hotel de Wereld in Wageningen is om middernacht het Bevrijdingsvuur ontstoken. In de nacht naar Bevrijdingsdag wordt het vuur door estafettelopers naar Groningen gebracht.

Het tijdstip van het ontsteken van het vuur markeert de overgang van het herdenken op Nationale Herdenkingsdag naar het vieren van de vrijheid op Bevrijdingsdag. Het vuur in Wageningen werd ontstoken door burgemeester Floor Vermeulen (VVD) van de gemeente Wageningen die daarbij vergezeld werd door een Britse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en de kinderburgemeester. Daarna werd het vuur doorgegeven aan de Verschilmakers. Dit zijn veertien bekende en onbekende Nederlanders die op hun eigen manier strijden voor vrijheid. Vervolgens werd het vuur overgedragen aan diverse estafettelopers die het vuur naar de veertien Bevrijdingsfestivals in het land brengen.

Hotel de Wereld

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur gebeurt traditioneel bij Hotel de Wereld. In dit hotel werden op 5 mei 1945 de onderhandelingen gevoerd over de overgave van de Duitse troepen in de dan nog bezette gebieden van ons land. Voor het hotel werd gekozen omdat het op het toenmalige front lag. Een dag later werd het capitulatiedocument ondertekend in de aula van de landbouwhogeschool in Wageningen.

Bevrijdingsfestival

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen begint om 12.00 uur. Op het festival onder andere optredens van Inge van Calkar, Son Mieux, Donnie en The Vices. OOG Radio zendt vanaf 12.00 uur live uit vanaf het festivalterrein. De uitzending is te volgen via FM 106.6Mhz en 107.0Mhz en via de online en digitale kanalen.