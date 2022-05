“Bevrijdingsdag brengt perioden met zon en 18 graden, volgende week rukt warme lucht op”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een bel met warme lucht heeft volgende week nog steeds potentie om ons land te bereiken waardoor we te maken kunnen krijgen met zomerse temperaturen. OOG-weerman Johan Kamphuis omschrijft de situatie als spannend.

“Op Bevrijdingsdag zijn er perioden met zon met in de loop van de dag een iets toenemende bewolking”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en de temperatuur komt uit op zo’n 18 graden. Het waait nauwelijks, de noordwestenwind is zwak, windkracht 1 of 2. In de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het langzaam af. De minimumtemperaturen liggen rond de 4 graden.”

“Temperaturen in de kustgebieden blijven achter”

“Op vrijdag wordt het met 19 of 20 graden nog wat warmer. Er zijn flinke perioden met zon en er ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft ook dan droog bij een zwakke tot matige westelijke wind, windkracht 3. Op zaterdag wordt het 18 graden, op zondag 15. De temperaturen in de kustgebieden en op de Waddeneilanden zullen wat achter blijven. Perioden met zon zullen afgewisseld worden door enkele wolkenvelden.”

Twee mogelijke scenario’s na het weekend

Na het weekend wordt het spannend. “Erg warme lucht vanuit het zuiden van Europa rukt langzaam op richting ons land. Maandag verandert er maar weinig maar dinsdag kan het kwik al oplopen naar ruim 20 graden. Of de bel met zeer warme lucht daarna ons land ook echt weet te bereiken is nog even spannend. Het hangt af van de as van het hogedrukgebied. Komt deze ten zuidoosten van ons land te liggen dan zal er een diepe zuidelijke stroming op gang komen. Komt de rugas boven Frankrijk/Bretagne te liggen dan zal de wind een west-component krijgen en zal de soep beduidend minder heet gegeten worden. In dit geval gaat het om uitermate vriendelijke kwikstanden van 19 tot 22 graden. Het andere scenario laat de temperatuur snel tot rond of boven de 25 graden doorstijgen. Helaas voor alle land- en akkerbouwers gaat dit niet gepaard met onstabiliteit en geen buien, terwijl de verdamping significant lijkt toe te gaan nemen.”

