“Belangrijk dat opvang vluchtelingen niet botst met antileegstand-bewoning”

Foto: Chris Bakker

Het is belangrijk dat de opvang van vluchtelingen niet gaat botsen met de antileegstand-bewoning in de stad. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen woensdag gezegd op de Politieke Woensdag.

Van der Schaaf reageerde daarmee op vragen van raadslid Hans de Waard van de SP. “Er worden op dit moment een hoop vluchtelingen opgevangen. En dat is heel goed”, vertelt De Waard. “Maar we zien ook dat het botst met de antileegstand-bewoning. Bewoners van deze panden komen in een moeilijke situatie terecht. Dit kan de solidariteit ondermijnen, en dat is een hele kwalijke zaak.”

Wethouder Van der Schaaf (PvdA): “De ene groep moet niet de andere gaan verdringen”

Van der Schaaf: “Het klopt wat u zegt. Als gemeente Groningen doen we heel veel als het gaat om opvang. We doen dat in een vastgoedmarkt die al heel erg vol is. We schipperen met de ruimte die we hebben. En wat we inderdaad niet moeten hebben is dat de ene groep de andere groep gaat verdringen. In uw vragen verwijst u naar een specifiek geval waar dit wel is gebeurd. Het gaat om een locatie aan de Avondsterlaan. We zijn op zoek gegaan naar leegstaande panden waar we gebruik van konden maken. Het beeld was dat dit bewuste pand ook leeg stond, maar dat bleek niet het geval. Uiteindelijk zijn we wel op het aanbod ingegaan.”

“In gesprek met CareX”

De wethouder omschrijft het als een uitdaging: “Er worden nu Oekraïense vluchtelingen opgevangen in een flat in Selwerd aan de Kornoeljestraat. Maar dit gaat om tijdelijke ruimte, waardoor we moeten kijken naar andere ruimtes. We zijn in overleg met leegstandsbeheerder CareX hoe we dit op kunnen lossen. CareX heeft op haar beurt contracten met haar huurders. Er is afgesproken dat er gezocht wordt naar oplossingen binnen het eigen bezit, waarbij mensen een voorrangspositie krijgen. Als dat niet lukt dan is er aangegeven dat men bij ons aan moet kloppen, zodat wij kunnen kijken naar een oplossing.”