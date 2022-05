Be Quick 1887 komt niet tot scoren tegen RKAVV

sport

Foto Robin Hofstra: RKAVV - Be Quick

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag in Leidschendam met 0-0 gelijkgespeeld tegen RKAVV.

Het was een vrij tamme pot voetbal waarin Be Quick wel een paar kansen kreeg. Ook RKAVV kreeg vooral na rust mogelijkheden, maar de Groninger doelman Robert Smit had enkele goede reddingen in huis. Ook knalde RKAVV een keer op de lat.

Be Quick zakte naar de vijfde plek in de hoofdklasse A op zondag. De meeste concurrenten wonnen wel waardoor nacompetitie voor promotie naar de derde divisie nog het hoogst haalbare is.