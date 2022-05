Automobilist na achtervolging aangehouden bij Haren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een bestuurder van een personenauto is zaterdag na een korte achtervolging aangehouden op de A28 bij Haren. Dat meldt de politie op sociale media.

Politieagenten kwamen de automobilist tegen en wilden een controle uitvoeren. Er werd echter niet gereageerd op het stopteken waarop de achtervolging werd ingezet. “Na een korte achtervolging hebben we het voertuig tot stilstand kunnen brengen”, schrijft de politie. “Uit controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook testte hij positief op de stof THC.” THC, tetrahydrocannabinol (C₂₁H₃₀O₂) is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.

De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan.