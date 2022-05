Afrit A28 bij Groningen-Zuid vanaf Julianaplein gaat maandag voor lange tijd dicht

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De afrit Groningen-Zuid, voor verkeer vanaf het Julianaplein, is vanaf maandag 9 mei tot en met 29 augustus dicht. Dat maakte Aanpak Ring-Zuid vrijdagmiddag bekend.

Ook de oprit vanaf Groningen-Zuid naar de A28 richting Assen gaat enige tijd dicht, namelijk vanaf maandag 16 mei tot vrijdag 3 juni.

Afsluitingen nodig om A28 driebaans te kunnen maken

De afsluitingen zijn nodig, omdat het viaduct gereed gemaakt gaat worden voor drie rijstroken. Daarvoor moeten de op- en afrit worden vernieuwd. In de afsluitingsperiode wordt het asfalt vervangen en de geleiderail verlegd. Ook wordt riolering en nieuwe verlichting aangebracht. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er geen dieren meer op de weg kunnen komen.

Omrijden

De afrit vanaf de A28 uit de richting van het Julianaplein is dicht vanaf maandagochtend 9 mei 6.00 uur. Uiteindelijk is de afrit vanaf 29 augustus dit jaar weer te gebruiken. Omrijden kan via de zuidelijke ringweg (N7), de afrit Groningen-West en de Laan Corpus den Hoorn of via de zuidelijke ringweg, de afrit naar Helpman en de Hereweg. Een omweg maken via de afrit bij Haren is ook een optie.

De oprit van de A28 bij Groningen-Zuid naar Assen is vanaf maandagochtend 16 mei 7.00 uur vier weken dicht. Automobilisten kunnen omrijden via de Laan Corpus den Hoorn naar de zuidelijke ringweg en vervolgens via het Julianaplein naar de A28. Ook omrijden via de Hereweg, de zuidelijke ringweg en het Julianaplein is een optie. De oprit gaat later dit jaar opnieuw dicht.