Afgesloten Julianaplein zorgt op zaterdag voor geen problemen: “Chapeau voor iedereen”

Foto: Joris van Tweel

De afsluiting van het volledige Julianaplein zorgt op zaterdag voor geen problemen in en rond Stad. Combinatie Herepoort laat weten ontzettend tevreden te zijn.

“Wat er dit weekend gebeurt is niet niks hè?”, zegt Bert Kramer van Combinatie Herepoort. “Je sluit het volledige Julianaplein in alle richtingen af. Van tevoren denk je dan, hoe gaat dit aflopen. Maar nu rond 18.00 uur kunnen we concluderen dat het eigenlijk de hele dag al ontzettend rustig is op de wegen. Er zijn geen files, er zijn geen problemen. We zijn ontzettend tevreden.”

“Mensen hebben zich goed aangepast”

In de stem van Kramer klinkt enige verbazing: “We zijn nu al een flinke periode bezig met Operatie Julianaplein. Waarbij we de afgelopen maanden dagelijks met verkeersproblematiek te maken hadden. Dit weekend gooi je het hele Julianaplein er uit. De afgelopen weken zag je dat het rond 13.00 uur druk begon te worden, onder andere bij Groningen-Zuid. Maar daar is vandaag geen sprake van. Het verloopt allemaal heel goed. Mensen hebben zich heel goed aangepast. Dat is een chapeau voor iedereen.”

Op rolletjes

Ook de werkzaamheden lopen op rolletjes. “Ik heb zojuist even een rondje gemaakt, maar het ziet er allemaal goed uit. We zitten op schema. Ik verwacht ook dat we het werk volgens planning af kunnen ronden, en dat het nieuwe tijdelijke Julianaplein maandagochtend open zal gaan. We hebben ook heel veel geluk met het weer. Dat mag ook gezegd worden.” Volgens Kramer wordt het nog één dag doorbijten. “Als iedereen morgen de auto ook laat staan, dan zijn we blij. Vanaf maandag mag iedereen weer.”

Operatie Julianaplein

Operatie Julianaplein ging in februari van start. In zes fases wordt er gewerkt naar de opening van een tijdelijk Julianaplein. Dit weekend vindt de laatste fase plaats, waarbij het volledige Julianaplein is afgesloten voor het verkeer. Een situatie die we niet eerder hebben gezien tijdens de operatie. Het gaat om de rijrichtingen Assen-Drachten, Assen-Hoogezand, Drachten-Assen, Drachten-Hoogezand, Hoogezand-Assen, Hoogezand-Drachten. Ook afrit 37 bij Groningen-Helpman is dicht.

Omleiding

De verbindingsweg van de A28 naar de binnenstad, via de Brailleweg, is wel open voor het verkeer. Weggebruikers worden opgeroepen om omleidingsroutes te volgen. Automobilisten van Assen naar Hoogezand en vice versa rijden om via de N33 en de A7. Verkeer van de Drentse hoofdstad richting Drachten en vice versa rijdt om via N372 en de N386. Verkeer tussen Drachten en Hoogezand rijdt om via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.