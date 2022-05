‘Actievoerders tegen gaswinning jarenlang onwettig gevolgd door NCTV’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Actievoerders tegen de gaswinning in Groningen zijn jarenlang en in het geheim gevolgd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat blijkt volgens Het Parool uit stukken die de NCTV openbaar maakte via de Wet Openbaarheid Bestuur.

Volgens Het Parool waren actievoerders tegen de gaswinning in Groningen één van de tientallen groepen en individuen die in strijd met de wet online werden gevolgd door de NCTV. Volgens de krant werden rapportages over de online spionagepraktijken vertrouwelijk gedeeld met gemeentes, Den Haag, inlichtingendiensten en de politie.

Volgens de NCTV is het inmiddels gestopt met de praktijken, omdat een juridische grondslag voor de online monitoring ontbreekt. De NCTV zegt de monitoring slechts te gebruiken voor weekrapportages, zodat de politiek weet wat er in de samenleving speelt.

Bits of Freedom (een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten) is het daar niet mee eens en stelt dat mensen die online oproepen tot demonstraties door de analyse van de NCTV worden beperkt in hun burgerrechten, omdat het hen zou kunnen weerhouden om gebruik te maken van het recht op demonstreren.