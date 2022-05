Aardbeving in buurtschap Lageland

nieuws

In het buurtschap Lageland heeft donderdagochtend rond 11.05 uur een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,8 op de schaal van Richter.

Lageland ligt in de gemeente Midden-Groningen. Het betreft een geïnduceerde aardbeving; dat wil zeggen dat hij is ontstaan door gaswinning. De beving vond plaats op 3 kilometer diepte. Het gaat om de eerste aardbeving van deze maand in onze provincie. In april waren er vijf stuks.

Over eventuele schade is nog niets bekend.