“33.000 kaarten Bevrijdingsfestival verkocht”

nieuws

Foto: Rick van der Velde, Bevrijdingsfestival Groningen 2022

Er zijn tot nu toe 33.000 toegangskaarten voor het Bevrijdingsfestival verkocht. Dat vertelde Ebel Jan van Dijk, directeur van het festival.



Het is voor het eerst dat er tijdens het Bevrijdingsfestival een kaartje gekocht moet worden voor het festival. Ook de manier van verkoop, uitsluitend via internet, betreft een pilot. Het kaartje kost 5 euro, waarschijnlijk geïnspireerd op de 5 mei. “De proef verloopt naar wens en er zijn inmiddels 33.000 kaartjes verkocht”, vertelde Van Dijk. Aangezien er ook op het laatste moment nog tickets gekocht kunnen worden, is het de verwachting dat dit nog wat meer zal worden.

Tot middernacht

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen is nog tot middernacht. Op het festival onder zijn nog andere optredens van Donnie, Frenna en The Vices. Ook treedt de Oekraïnsche band Go_A op.

OOG Radio zendt tot 20.00 uur live uit vanaf het festivalterrein. De uitzending is te volgen via FM 106.6Mhz en 107.0Mhz en via de online en digitale kanalen.