Zwanger raadslid wil geen ‘ontslag’ maar ‘verlof’: ‘Dit doet mij denken aan de jaren ’50’

Foto: Joris van Tweel

Hoewel de Groningse gemeenteraad nog maar een week is geïnstalleerd, ziet raadslid Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) zich genoodzaakt om vanaf 1 mei tijdelijk ontslag te nemen uit de gemeenteraad. De zwangere Nieuwenhout plaatste haar ontslagbrief onlangs op Twitter, om daarmee aandacht te vragen voor een modernere verlofregeling voor raadsleden.

“Het raakt mij persoonlijk dat ik u moet vragen om mij ontslag te verlenen vanwege de zwangerschap, ook al is het tijdelijk”, schrijft Nieuwenhout in haar ontslagbrief aan burgemeester Koen Schuiling. “Dit doet mij denken aan de jaren ’50, waarin ‘ontslag van werkneemsters bij huwelijk en zwangerschap’ nog de norm was.”

In de Kieswet staat inderdaad dat gemeenteraadsleden tijdelijk ‘ontslag’ kunnen nemen tijdens een zwangerschap. Nieuwere termen als ‘verlof’ of een ander woord ontbreken. Een slechte zaak, aldus Niewenhout. “Er is gelukkig een hoop veranderd en hebben vrouwen het recht om volwaardig mee te doen aan de maatschappij steeds verder zien ontwikkelen, zowel in hun juridische situatie als in de praktijk. Vervanging van de terminologie in de Kieswet, van ontslag naar verlof of een ander woord, zou in dat kader ook passend zijn.”

Maar dat is niet zomaar geregeld, beaamt ook Nieuwenhout in haar ontslagbrief: “In de komende raadsperiode zal ik mij ervoor blijven inzetten om de modernisering van de verlofregeling, zowel qua terminologie als qua invulling, te verwezenlijken.”

Modernisering verlofregeling

Nieuwenhoutmaakte zich eind vorig jaar ook al sterk voor een modernere verlofregeling voor volksvertegenwoordigers. Samen met vijf andere gemeenteraadsleden schreef ze toen een brief aan de Tweede Kamer en minister Kajsa Ollongren. Samen met Rik van Niejenhuis (PvdA) nam Nieuwenhout het initiatief voor de brief. Nadat ook de gemeentes Utrecht en Breda de minister opriepen tot verandering, beloofde Ollongren een onderzoek naar de verlofregeling.

“De vele reacties vanuit heel het land, vanuit grote en kleine gemeentes van verschillende politieke samenstelling steunen mij bij de gedachte dat het inderdaad terecht is om de verlofregeling te moderniseren”, schrijft Nieuwenhout aan Schuiling in haar ontslagbrief. “Het gaat daarbij niet om méér verlof te krijgen als raadslid, maar vaak juist andersom. Als ik nu vanwege complicaties enkele weken extra nodig zou hebben om te herstellen van de bevalling, is het alleen mogelijk om direct 32 weken verlof op te nemen. Ook als 20 weken medisch gezien genoeg zouden zijn. Versoepeling van de huidige regeling zou hier dus juist minder vervanging tot gevolg hebben.”

Nieuwenhout hoopt per 21 augustus terug te keren

Nieuwenhout houdt zich voorlopig toch maar aan de Kieswet: “Voorlopig dan nog maar de regels van de huidige Kieswet volgende, vraag ik u om mij ontslag te verlenen per 1 mei 2022, waarna ik hopelijk 16 weken later, dus per 21 augustus, van rechtswege kan terugkeren in de Raad.”

Zojuist een verzoek voor (tijdelijk) ontslag ingediend bij de burgemeester. Goed moment om nog eens terug te kijken waarom @RikvNiejenhuis en ik de verlofregeling voor raadsleden willen moderniseren! pic.twitter.com/ro1wdHPQbY — Ceciel Nieuwenhout (@CTNieuwenhout) April 6, 2022