Zorgen bij Student en Stad over uithuiszettingen door ontbrekende vergunning bij verhuurders

Foto via Google Maps - Streetview

Steeds meer kamerhuurders in Groningen moeten hun woning verlaten, omdat de verhuurder geen omzettingsvergunning heeft voor het pand. Dat stelt de gemeenteraadsfractie van Student en Stad. De partij wil nu van het gemeentebestuur weten hoe groot het probleem is in Groningen en wat de gemeente er aan kan doen.

Als een pandeigenaar geen omzettingsvergunning heeft (een vergunning om een normale woning te onttrekken aan het woningbestand voor de verhuur van kamers), wordt het verhuur van de kamers gezien als onrechtmatig. Wordt een verhuurder hierop betrapt, dan volgt er een boete van 7000 euro.

Als dat gebeurt, kiest de verhuurder logischerwijs voor om de huurders uit huis te zetten, beaamt ook Student en Stad-fractievoorzitter Steven Bosch: “We snappen dat de verantwoordelijkheid primair bij de verhuurder ligt, maar we vinden deze situatie waarin huurders de dupe worden onwenselijk.”

Andere oplossing

De fractie wil nu weten hoe groot het probleem in Groningen is en of er andere oplossingen mogelijk zijn om huurders te beschermen. Zo pleit Student en Stad voor andere mogelijkheden dan een dwangsom om de onwenselijke situatie op te lossen. Een schikking, een uitzonderingspositie bij lange duur of een verplichting om vervangende woonruimte te zoeken zouden volgens de partij mogelijk een oplossing bieden.

Veranderde regels waren niet duidelijk

Ook zorgt de verandering van de regels voor een omzettingsvergunning mogelijk nog steeds voor problemen. Voor de verandering was een omzettingsvergunning nodig als de woning werd verhuurd aan drie of meer mensen. Nu is dat twee of meer mensen.

De Ombudsman Groningen stelde dit probleem in 2018 aan de kaak, door te stellen dat de informatievoorziening naar verhuurders niet voldoende was. Als het aan Student en Stad ligt, krijgen eigenaren die hun pand aan drie of meer mensen verhuren en geen vergunning hebben, deze daarom alsnog.