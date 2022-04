“Zondag vrij zonnig met later wat wolken, Koningsdag gaat bewolkt en vrijwel droog verlopen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Koningsdag gaat bewolkt en vrijwel droog verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Zondag is het vrij zonnig met gaandeweg de dag een paar opdoemende wolken die zich vooral in het zuiden van de provincie laten zien”, vertelt Kamphuis. “De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, in het kustgebied staat een windkracht 6 of 7. Het wordt 11 of 12 graden in het noordelijk kustgebied, in het zuidoosten van de provincie wordt het 17 graden.”

Kwik doet een stapje terug

“Maandag gaat vrij zonnig verlopen. De koele en vochtige lucht die steeds dichterbij komt loopt vertraging op en daar kunnen we maandag nog van profiteren. Het wordt 15 graden en de noordoostenwind doet het wat kalmer aan en is matig, windkracht 3 tot 4. Op dinsdag is er meer bewolking maar zijn er ook brede opklaringen. Het kwik doet een stapje terug en het wordt 13 graden. In het kustgebied ligt de maximumtemperatuur rond de 10 graden.”

Koningsdag

“Op Koningsdag druppelt er vanaf de Noordzee vochtige lucht ons gebied binnen. De zon heeft het lastig en de wolken overheersen. Wel is het rustig en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt rond 13 graden. Donderdag is de zon terug en wordt het met 15 of 16 graden weer warmer.”

