‘Zondag opklaringen en een enkele bui, komende dagen flink warmer’

Foto: Joris van Tweel

De koude dagen van de afgelopen week lijken de komende werkweek plaats te gaan maken voor oplopende temperaturen, waarbij het op dinsdag wel eens 18 graden kan gaan worden.

Op zondag hebben we te maken met opklaringen die afgewisseld worden met stapelwolken waarbij er zo nu en dan ook wat regen kan vallen. Bij een matige westelijke wind, windkracht 3, wordt het 9 graden. In de nacht naar maandag temperaturen rond het vriespunt. Op maandag kan het 11 graden worden. In de ochtend is er bewolking, in de middag laat de zon zich meer en meer zien. Het blijft droog.

Op dinsdag stroomt zachtere lucht vanuit het zuiden ons land binnen. Het wordt dan 17 of 18 graden waarbij het wel het grootste deel van de dag bewolkt is. Ook op woensdag temperaturen rond de 18 graden, waarbij ook dan de bewolking weer overheerst.