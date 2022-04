‘Zondag een beetje zon en kans op een winterse bui, komende dagen grijs en wisselvallig’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Er staat een wisselvallige week op het programma waarbij er op elke dag wat neerslag kan vallen. De zon zal zich niet veel laten zien.

Op zondag is de zon nog wel present, met name in de tweede helft van de middag kan de zon zich zo nu en dan laten zien. Verspreid over de dag vallen er winterse buien. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijk- tot noordwestelijke richting, wordt het 7 graden. In de nacht naar maandag temperaturen rond de 3 of 4 graden.

Maandag verloopt grijs en regenachtig waarbij er de nodige millimeters kunnen vallen. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 of 9 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig tot krachtig. Op dinsdag houdt het grijze weer aan waarbij er vooral in de vroege ochtend en in de late avond wat neerslag kan vallen. Het wordt 8 graden. Op woensdag vallen er verspreid over de dag buien. Bij een krachtige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 10 graden.