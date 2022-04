Ziekte dwingt Arriva opnieuw tot schrappen treinritten in Groningen

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Nog voordat Arriva komende maandag begint met het structureel schrappen van treinritten in Groningen, zorgt het ziekteverzuim onder het personeel er vrijdagmiddag al voor dat verschillende treinritten uitvallen in de provincie.

Eerder op de vrijdag schrapte al twee treinritten tussen Groningen en Weener. Ook drie treinritten van en naar Winschoten konden niet rijden, evenals een treinrit naar Delfzijl. Donderdag zag de treinvervoerder zich ook al genoodzaakt om de treindienst tussen Groningen en Delfzijl vanaf 17.30 uur stil te leggen vanwege ‘onvoorziene omstandigheden’.

De ‘onvoorziene omstandigheden’, die Arriva aanhaalt als reden voor de problemen dienstregeling, blijkt ook vrijdag weer ziekte onder het personeel te zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van de treinvervoerder.

‘Alleen losse ritten geschrapt; bussen ingezet als vervanging’

Arriva laat weten dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat er, net als donderdag, een hele treindienst wordt geschrapt na een bepaald tijdstrip. De treinvervoerder richt voor elke uitgevallen trein vervangend busvervoer in, zodat reizigers in ieder geval op hun bestemming kunnen komen. Langere reistijd is daarbij echter onontbeerlijk, aldus Arriva.

Vanaf maandag structurele ingrepen in dienstregeling wegens ziekte

Arriva kampt sinds de uitbraak van het coronavirus vaker met personeelsproblemen door ziekte. Dinsdag maakte de vervoerder bekend dat het vanaf maandag opnieuw snijdt in de dienstregeling, omdat het de personeelsplanning niet meer rond krijgt.