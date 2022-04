Zesde editie KLM Urban Trail groot succes: “Hardlopen door Forum, Stadslyceum en Simplon”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De zesde editie van KLM Urban Trail Groningen is zondag een groot succes geworden. Volgens organisator Johan Meijer van Golazo Nederland namen ruim 2.300 mensen deel aan het evenement.

Hoi Johan! Een succesvolle editie?

“Dat kun je zeker zeggen. De laatste editie vond in oktober plaats. Dat was een editie die we vanwege de coronapandemie uit hadden moeten stellen. Vandaag ging het om de zesde editie en daarvoor hadden we een compleet nieuwe route bedacht. De start was op de Ossenmarkt. Daarna konden deelnemers kiezen voor een Urban Trail van vijf of tien kilometer die langs verschillende iconische plekken voerde.”

De KLM Urban Trail kenmerkt zich doordat deelnemers door gebouwen rennen. Toen ik je twee maanden geleden sprak kon je nog niet alle locaties onthullen …

“Klopt. Dat kwam omdat we bezig waren met een nieuwe route. Je wilt deelnemers toch weer iets anders laten ervaren dan bij de laatste editie zodat het voor iedereen leuk is en blijft. Locaties regelen kost tijd, maar uiteindelijk kunnen we super tevreden zijn. Nieuw op de route dit jaar was bijvoorbeeld Forum Groningen, maar ook het hoofdkantoor van Menzis, poolcentrum Time Out, het Stadslyceum, Simplon en het Nieuwscafé. Al met al hadden we een heel afwisselend parcours met veel entertainment.”

Met ook ideale loopomstandigheden?

“Ja, absoluut. Gisteren tijdens de opbouw moesten we nog verschillende weerselementen trotseren, maar vandaag waren de omstandigheden ideaal. Vanochtend dachten we nog wel, of het allemaal maar goed gaat. We waren rond 06.00 uur op de Ossenmarkt, waarbij we om 07.30 uur nog getrakteerd werden op een stevige bui, maar daarna werd het alleen maar beter. De deelnemers reageerden overigens na afloop erg enthousiast. Mensen complimenteerden ons met het feit dat het ons toch weer gelukt was om een hele verrassende route te maken.”

De zesde editie. Daarmee kun je zeggen dat het echt naam begint te krijgen. Zijn jullie tevreden met het deelnemersaantal?

“We hadden vandaag ruim 2.300 deelnemers. En ja, daar zijn we tevreden mee. Maar het zijn er wel minder dan in 2019 toen we 4.000 deelnemers hadden. Dat is overigens niet reden om te paniekeren. Wat we zien is dat mensen terughoudend zijn. Na twee jaar coronapandemie zijn op dit moment alle remmen los met veel activiteiten die je kunt ondernemen. Maar een week heeft nog steeds zeven dagen. Dus omdat mensen te kust en te keur kunnen aan activiteiten, denken we dat iedereen wat terughoudend is en aan het kijken is of het wel past in de agenda’s.”

Onlangs sprak ik met sportverenigingen die op hun beurt zien dat door de coronapandemie juist leden en vrijwilligers zijn afgehaakt omdat ze andere hobby’s hebben opgepakt. Volgens jou is het daar niet aan te wijten?

“Bij sportverenigingen denk ik dat dat zeker speelt. Maar door de coronapandemie zag je ook dat juist individuele sporten als wandelen, hardlopen en fietsen een grote vlucht hebben genomen. Dat is precies waar wij ons op richten. Behalve in Groningen organiseren we ook een Urban Trail in elf andere steden. Daar zien we dat de deelnemersaantallen wel stabiel blijven.”

Kunnen we ondertussen al de datum voor de volgende editie in onze agenda noteren?

“Een volgende editie, die komt er zeker. Maar waarschijnlijk gaan we op een andere datum zitten. De Urban Trail in Groningen vindt altijd tegelijkertijd plaats met de marathon in Rotterdam. Volgend jaar willen we gaan voor een andere dag, zodat de evenementen elkaar niet beconcurreren.”