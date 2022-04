Zeldzaam Mooi Markt pakt uit op Tweede Paasdag: “Corona heeft hard toegeslagen in onze sector”

nieuws

Foto: Zeldzaam Mooi Markt / ingezonden

De Zeldzaam Mooi Markt is op Tweede Paasdag weer te vinden op de Vismarkt. Met nog zeven nachten slapen is de organisatie echter nog op zoek naar standhouders.

“De coronapandemie heeft in onze sector hard toegeslagen”, vertelt Ilse van Haasen-Nuesink van de organisatie. “Twee jaar lang hebben we te maken gehad met beperkingen, waarbij er periodes waren dat we niks konden. Dat heeft diverse kunstenaars en ondernemers de das omgedaan. Er kwam geen brood meer op de plank, dus zij zijn ander werk gaan doen. Je kunt zeggen dat ondernemingen waar jarenlang ziel en zaligheid in is gestopt, verdwenen zijn.”

“Op dit moment zijn 75 van de 100 kramen bezet”

De Zeldzaam Mooi Markt is sinds 2015 op Tweede Paasdag te vinden op de Vismarkt. Het is een markt met allerlei unieke, originele en handgemaakte producten, maar ook met andere rariteiten zoals, creatief hergebruik, vintage en retro artikelen van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. “We hebben ruimte voor honderd kraampjes. En op dit moment hebben we een bezetting van 75 kramen. Maar het verlies is groter. De markt in Groningen staat goed aangeschreven. Bij de laatste edities voor de coronacrisis, hadden we een wachtlijst. We konden niet iedereen plaatsen.”

“Keuzes maken”

In de meeste gevallen betekent het volgens Van Haasen-Nuesink dat bedrijfjes echt verdwenen zijn. “Er staan in ieder geval veel ondernemingen on hold. En dat is ook begrijpelijk. Mensen zijn ander werk gaan doen. Heb je dan in je vrije tijd nog tijd en ruimte om te werken aan een nieuwe collecties waarmee je op de markt kunt gaan staan? Tijd is beperkt, en je moet dan hele duidelijke keuzes maken. Daarnaast heb je tegenwoordig te maken met de hoge brandstofprijzen. De kosten die je maakt moeten wel opwegen tegen de inkomsten.”

“Producten moeten zeldzaam mooi zijn”

En zo komt het dat de organisatie op zoek is naar mensen die spullen willen verkopen in de kraampjes. “Maar er zijn wel voorwaarden. De producten die verkocht worden moeten zeldzaam mooi zijn, of er moet een heel goed verhaal achter zitten.” Mensen die interesse hebben kunnen zich inschrijven via deze website.

“Voor een ieder wat wils”

Van Haasen-Nuesink verheugt zich in ieder geval op een mooie dag. “Het gaat in ieder geval weer een ouderwets gezellige dag worden. Bij de laatste editie hadden we nog te maken met veel coronamaatregelen. Dat was dramatisch. Alles was afgehekt, er waren rood-witte linten en er was een toegangscontrole. Het haalde alle sfeer weg. Nu kunnen we in ieder geval de markt weer opbouwen op een manier zoals mensen dat ook gewend zijn. En er is voor een ieder wat wils, van illustraties, kunst, sieraden tot tassen, ambachtelijk gemaakte lekkernijen en nog heel veel meer.”

Het geheel wordt aangekleed met kunst en muziek van kunstenaar Oscar Prinsen en een zeepbellen demonstratie van bellenblaas-kunstenaar Frans van de Kamp.