Zeldzaam Mooi Markt op Vismarkt trekt veel belangstelling: “Van studenten, Stadjers tot Duitsers”

Foto: Zeldzaam Mooi Markt

De Zeldzaam Mooi Markt die op Paasmaandag gehouden werd op de Vismarkt in Stad is een succes geworden. De markt trok veel bezoekers.

“Wij zijn ontzettend tevreden, we kijken terug op een fantastisch goede dag”, vertelt Ilse van Haasen-Nuesink van de Zeldzaam Mooi Markt opgewekt. Het was de eerste Zeldzaam Mooi Markt die zonder coronamaatregelen georganiseerd kon worden. “We hadden vandaag 88 deelnemers. Met dat aantal zijn we ontzettend blij. Daarnaast was er een grote opkomst qua bezoekers. Het was een heel gemêleerd gezelschap. Studenten wisten ons te vinden, maar ook Stadjers en we hebben veel Duitsers mogen verwelkomen.”

Veel ondernemers zijn door de coronacrisis ander werk gaan doen

Op de markt was plaats voor honderd deelnemers. Vorige week liet Haasen-Nuesink weten dat er op dat moment 75 kraampjes bezet waren. De oorzaak is de coronacrisis die veel ondernemers de das heeft omgedaan. Haasen-Nuesink vertelde dat door de coronamaatregelen markten lange tijd niet mogelijk waren waardoor verschillende ondernemers ander werk zijn gaan zoeken. De sector kent op dit moment veel ondernemingen die verdwenen zijn of op on hold staan. “Afgelopen week hebben we, dankzij berichtgeving in de media, toch nog dertien deelnemers kunnen vinden en daar zijn we erg blij mee.”

Oscar Draait Door

Op de vraag welke standhouder het meest in het oog sprong hoeft Haasen-Nuesink niet lang na te denken: “Dat is onze huis-dj Oscar Draait Door. Die is ontzettend populair, haha. Bezoekers weten hem snel te vinden en gaan dan ook verzoeknummers aanvragen. Deelnemers vragen ook altijd of ze met hun kraam dichtbij, of naast, Oscar mogen staan, want dat is goed voor de zaken, haha.”

“Vooral vintage- en retroproducten waren in trek”

De Zeldzaam Mooi Markt is sinds 2015 op Tweede Paasdag te vinden op de Vismarkt. Het is een markt met allerlei unieke, originele en handgemaakte producten, maar ook met andere rariteiten, zoals creatief hergebruik, vintage en retro artikelen van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. “Vandaag waren vooral de vintage- en retro-producten erg in trek. Maar ook de aangeboden kleding en modeaccessoires kon op veel belangstelling rekenen.”

De volgende editie van de Zeldzaam Mooi Markt staat voor 26 juni in de agenda en wordt dan opnieuw op de Vismarkt gehouden. “Ik ben op dit moment onderweg naar huis en vanavond ga ik lekker nagenieten van een geweldige dag. Het was super.”