Zegerijke voetbalzondag stadsclubs

Foto Martijn Minnema. GVAV Rapiditas - Peize

Van de zeven stadsclubs die zondagmiddag in actie kwamen boekten er zes een overwinning. Alleen Lewenborg ging onderuit. Meest in het oog springend is de zege van Stadspark in 1F bij nummer twee VKW. GVAV Rapiditas won ook en pakte de koppositie in 2L.

Door Martijn Minnema

1F

SC Stadspark staat voorlaatst en stuntte met een 1-2 zege bij kampioenskandidaat VKW. Dankzij twee treffers van Getuar Derguti ging Stadspark rusten met een 0-2 voorsprong. Kort voor tijd benutte Durk de Jong namens VKW een strafschop en werd het nog 1-2 maar Stadspark gaf de winst in de resterende minuten niet meer weg. Stadspark staat nog wel voorlaatst maar kan paasmaandag tegen FVC, wat één plek hoger staat, opnieuw goede zaken doen.

GRC verloor zijn laatste drie duels en was dus wel weer toe aan winst. Met hekkensluiter Noordster op bezoek lukte dat ook. Kort voor rust opende Robin van Linschoten namens GRC de score, na rust bezorgden Niek Snippe en Erwin Alt GRC een 3-0 zege. GRC steeg dankzij de zege naar plek 5.

2L

Omdat koploper Valthermond vrij was kon GVAV Rapiditas bij winst op Peize de koppositie heroveren. Dat lukte, GVAV won ondanks matig spel in een rommelige wedstrijd verdiend met 3-0.

GVAV kreeg voor rust twee hele grote kansen die onbenut bleven en leek met 0-0 aan de thee te gaan. Maar drie minuten in blessuretijd was het Daniël de Vries die raak kopte en GVAV alsnog op 1-0 zette. Ook na rust was het lang wachten op treffers. Joël de Jong maakte in de 89′ minuut aan alle onzekerheid een eind waarna het via Arco Bartelsman in blessuretijd ook nog 3-0 werd.

Helpman boekte uit bij Veendam 1894 een 0-2 zege dankzij twee late treffers en staat zesde. Lewenborg ging kansloos onderuit tegen Annen, bij rust 0-2 en pas kort voor tijd bij een 0-4 stand deed Lewenborg nog wat terug. 1-4 was de eindstand. Lewenborg staat tiende.

Gruno staat voorlaatst en moest op bezoek bij hekkensluiter Nieuw Buinen. Gruno won met 2-3 en slaat daarmee een gat van 7 punten. Bij rust stond het al 0-2 voor door treffers van Nick Smid en Angelo Weggers. Met nog een kwart wedstrijd te gaan bracht Dennis Kunst met de 1-2 de spanning terug, maar Mitchell van Kalsbeek bracht de marge weer op twee waarna Kunst met zijn tweede voor de 2-3 eindstand zorgde.

3B

In 3B kwam Forward niet in actie maar had het wel een prettige middag omdat beide titelconcurrenten, Actief en SVZ, verloren. Donderdag kan Forward bij winst in de inhaalwedstrijd tegen Groninger Boys de gedeelde koppositie innemen.

Groninger Boys boekte zijn tweede zege op rij, thuis werd met 3-2 van Wilper Boys gewonnen. Groninger Boys steeg naar plek 11.