‘Zaterdag gure buien met kans op hagel en natte sneeuw; vanaf dinsdag ‘groeizaam’ voorjaarsweer

nieuws

De kerk van Leegkerk op de achtergrond. Foto: Joris van Tweel

Tot en met maandag moet Groningen rekening houden met wisselvallig weer. Met name op zaterdag vallen er een paar gure buien, stelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Na maandag slaat het weer om en keert de lente hoogstwaarschijnlijk terug.

Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, stelt Kamphuis: “Er valt een enkele bui of buitje en het wordt 9 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. De neerslagactiviteit neemt in de nacht van vrijdag op zaterdag toe, met daarbij misschien ook wat sneeuw.”

Zaterdag is er volgens Kamphuis nog wel af en toe zon, maar komt het ook tot een paar ‘gure buien’ met kans op hagel en een vlok natte sneeuw: “Het wordt 8 graden bij een koude en vrij stevige wind uit het westen tot noordwesten. In de nacht daarom dalen de minima tot rond het vriespunt. Zondag zijn er perioden met zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt 10 graden en het blijft vrijwel overal droog.”

Volgende week ziet er volgens Kamphuis een stuk beter uit, hoewel de maandag nog begint met bewolking. “Maar in de middag is het vrij zonnig. Het wordt dan 10 graden bij rustig weer”, aldus Kamphuis. “Dinsdag bereikt ons een portie zachtere lucht vanuit het zuiden van Europa. Hoe diep de zachte lucht terrein wint, is nog even de vraag. Maar maximumtemperaturen rond 15 graden lijken een goede kans van slagen te hebben. Mogelijk wordt het zelfs nog wat warmer.” Vanaf woensdag neemt de kans op een bui toe in Groningen. Maar ook dan blijft het volgens Kamphuis zacht, met kwikstanden rond 15 graden. “Een voorzichtige blik op de rest van de week is dat het zachte weer aanhoudt en er regelmatig een bui valt. Kortom: groeizaam voorjaarsweer!”