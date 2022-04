Woonborg gaat huren weer verhogen om verduurzaming te betalen

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Nadat de huren vorig jaar ongewijzigd bleven, krijgen de meeste woningen van Woonborg een huurverhoging. Dat maakte de woningcorporatie (die in Haren actief is) maandag bekend.

Volgens directeur Esther Borstlap is de huurverhoging nodig om investeringen in duurzaamheid te kunnen betalen. De hoogte van de huurverhoging verschilt per woning, maar ligt voor Woonborg tussen de 0 en 2,3 procent. Dat is ook het maximaal vastgestelde bedrag waarmee de huren mogen stijgen. De huurverhoging is daarnaast inkomensafhankelijk. Zo krijgen huurders met een inkomen boven de 47.948 euro (eenpersoonshuishouden) of 55.486 euro (meerpersoonshuishouden) vanaf 1 juli een verhoging van 25 euro per maand.

“Naast het uitbreiden van de woningvoorraad is het energiezuinig maken van alle woningen een prioriteit van Woonborg”, aldus Esther Borstlap, directeur van Woonborg. “We hebben de huurverhoging nodig om investeringen in duurzaamheid te kunnen betalen. Met een energiezuiniger huis kunnen huurders besparen op energie. Zo willen we ervoor zorgen dat hun woonlasten omlaag gaan.” Volgens Borstlap komt het geld dat de huurverhoging oplevert in een soort grote ‘solidariteitspot’.