Woningcorporatie Nijestee kiest voor minimale huurverhoging

Foto: Roel Breet

Woningcorporatie Nijestee kiest er voor om de huren per 1 juli 2022 minimaal te verhogen. Dat meldt de corporatie in een nieuwsbrief.

“Betaalbaarheid vinden we belangrijk en die staat door alle ontwikkelingen in de wereld behoorlijk onder druk”, schrijft Nijestee. “De energieprijzen zijn enorm gestegen en dat heeft een grote impact op de betaalbaarheid van wonen.” Voor woningen met een slecht energielabel, E, F of G, wordt geen huurverhoging toegepast per 1 juli 2022.

Voor andere woningen wordt vanaf deze datum een verhoging van 1% toegepast in plaats van de 2,3% die wettelijk gevraagd mag worden. “Die verhoging hebben we onder andere nodig om te kunnen blijven investeren in het verduurzamen van onze woningen. Zo zorgen we dat wonen ook op de lange termijn betaalbaar blijft.” Nijestee meldt dat huurders voor 1 mei een brief over hun huuraanpassing ontvangen. In deze brief staan ook verdere details uitgelegd.