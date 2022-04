Woning vol rook in Beijum

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest maandagavond in actie komen vanwege een woningbrand aan de Amkemaheerd in de wijk Beijum.

De melding van de brand kwam even na 19.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Toen we arriveerden ontdekten we dat de woning vol rook stond”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “We zijn de woning in gegaan en hebben de vuurhaard vrij snel kunnen lokaliseren. Het betrof een kleine brand die we snel onder controle hadden.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.