“Woensdag zonnig met later stapelwolken, in het weekend neemt de kans op een bui toe”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen verlopen zonnig waarbij in het weekend de kans op een bui wel gaat toenemen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het zonnig met in de loop van de dag een paar stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke naar matig toenemende wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4, wordt het 17 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 4 graden. Op donderdag is er opnieuw veel zon met een paar stapelwolken die in de loop van de dag gaan ontstaan. Er steekt een matige wind op uit het oosten tot noordoosten, windkracht 4, en in het Wadden- en Lauwersmeergebied windkracht 6.”

“Op vrijdag is er meer bewolking en neemt de wind uit het oosten tot noordoosten verder toe, tot windkracht 5. In het Wadden- en Lauwersmeergebied windkracht 6 tot 7. Het wordt dan 14 of 15 graden. Tijdens het weekend is de straffe noordoostenwind op zaterdag opnieuw van de partij. Er zijn zonnige perioden en er wordt zachte lucht aangevoerd: het wordt 18 graden. Zondag neemt de kans op een bui toe en zakt het kwik enkele graden. De wind neemt dan wel af.”

