“Woensdag eerst regen later stevige buien, volgende week flink warmer”

Foto: Joris van Tweel

Op lange termijn lijken we te maken gaan krijgen met een temperatuursprong. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het volgende week maandag wel eens 15 graden gaan worden.

“Woensdag hebben we in de ochtend te maken met wat regen, daarna wordt het een tijdje droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag volgen stevige buien. Bij een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 6, wordt het 10 graden. In de nacht naar donderdag valt er zo nu en dan regen bij minimumtemperaturen die rond de 6 graden liggen.”

Stormachtige wind

“Op donderdag is er veel bewolking en valt er geregeld regen. In de loop van de middag neemt de kans op winterse neerslag tijdens buien toe, als ook de mogelijkheid op zware windstoten. Toch laat zo nu en dan de zon zich ook even zien. Het wordt 9 graden en aan zee waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Op vrijdag is het rustig en droog weer. Er is geregeld zon en het wordt 9 of 10 graden.”

Op maandag 15 graden

“In het weekend is het op zaterdag guur met een stevige wind en enkele buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt 8 graden. Op zondag is het rustig met eerst wolken en een spatje regen. Vooral in de middag laat de zon zich zo nu en dan zien. Het wordt 10 graden. Na het weekend wordt het warmer. Op maandag kan het kwik al oplopen naar 15 graden, op dinsdag wordt het mogelijk nog warmer.”

