Winst VVG, punt voor PKC’83, ON weer onderuit

sport

Foto Martijn Minnema: vv groningen - broekster boys

In de Zaterdag Eerste klasse E van het amateurvoetbal was er winst voor VV Groningen, speelde PKC’83 gelijk en leed Oranje Nassau zijn vijfde opeenvolgende nederlaag.

Door Martijn Minnema

VV Groningen won thuis met 3-2 van het dit jaar nog ongeslagen Broekster Boys. De Groningers speelden een ijzersterke eerste helft waarin vrijwel niks werd gegeven en twee keer gescoord werd. Na 26 minuten schoot Robin van der Tuin uit een lastige hoek de bal in de verre hoek voor de 1-0 en zeven minuten voor rust verschalkte Brian Inge de uitgekomen Broekster Boys keeper met een bekeken diagonaal schot, 2-0. Kort na rust schoot Robin van der Tuin de bal van een meter of 30 precies in de winkelhaak, een wereldgoal en 3-0. Daarmee leek het duel beslist, maar niets was minder waar. Via Klaas van der Meulen en Vincent Hoekstra kwamen de Friezen nog terug tot 3-2, maar verder liet VVG het niet komen. VVG staat negende , zes verliespunten minder dan de eerste club onder de streep.

De subtopper tussen Drachtster Boys en PKC’83 eindigde in 1-1. Drachtster Boys nam na rust de leiding via Djinn Keegstra, kort voor tijd scoorde Nikky Goguadze de gelijkmaker. PKC blijft vijfde.

Het in zwaar weer verkerende Oranje Nassau scoorde in de laatste vier duels maar 1 treffer, het goede nieuws is dat ze er vandaag drie maakten. Het slechte nieuws is dat opponent Blauw Wit’34 er vijf maakte. ON keek in Leeuwarden bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Rick Wiersma bracht de spanning terug maar Blauw Wit liep vervolgens weer uit naar 4-1. De spanning kwam dankzij treffers van Caram Caveiro Alves (76′) en Fokko Kronemeijer (’83) nog volledig terug, maar uiteindelijk besliste Blauw Wit het duel in de 90’minuut uit een penalty met de 5-3. ON staat twaalfde met 3 punten meer dan hekkensluiter Balk, Dinsdag is het do or die voor ON, dan staat het inhaalduel tegen Zeerobben (tiende, 2 punten meer dan ON) op het programma en kan ON bij winst stijgen naar plek 10.