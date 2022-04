Wijkbureau Paddepoel van start: “Voor iedereen die de wijk een stukje mooier wil maken”

nieuws

In november 2020 vond er in Paddepoel een zwerfvuilopruimactie plaats. Foto: Olivier de Greef

De wijk Paddepoel beschikt sinds kort over een wijkbureau. In en rond het wijkbureau worden activiteiten georganiseerd voor iedereen die wil helpen om de wijk een stukje mooier te maken.

Het wijkbureau is gevestigd in het oude Rabobank-filiaal in winkelcentrum Paddepoel. “Het idee is in 2019 ontstaan toen er door verschillende bewoners gestart is met een serie acties”, schrijft de organisatie. “Het gaat bijvoorbeeld om de zwerfvuilopruimacties, het NK Tegelwippen, de Groene Burendag en de Energiebespaarbonnen. Sinds januari beschikken we over een eigen bewonersplek die gebruikt kan worden door wijkpartijen en bewoners.”

Activiteiten

Ondanks dat de officiële opening op 21 mei plaatsvindt zijn er inmiddels al verschillende organisaties die van de ruimte gebruik maken. Zo heeft Paddepoel Energiek er haar energiespreekuur, heeft buurtkerk De Fontein er een loket met levensvragen en heeft de redactie van de wijkkrant er een plekje. Het wijkbureau is elke dinsdag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend, en elke vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur. “Je kunt binnenlopen als je vragen hebt over de wijk, of als je zelf een activiteit wilt organiseren. Het is bedoeld voor iedereen die mee wil helpen om de wijk een stukje mooier te maken.”

Biologische bloemzaadjes

Mensen die nu al een bezoekje brengen aan het Wijkbureau kunnen ook rekenen op een leuk cadeautje. Zo kan er een kaartje plus een mix met biologische bloemzaadjes meegenomen worden. “Op die manier hopen we Paddepoel letterlijk en figuurlijk in bloei te zetten.” Meer informatie is te vinden op deze website.