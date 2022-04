Wij Weigeren de Huurverhoging pleit voor huurbevriezing en gaat actie voeren in Stad

nieuws

De landelijke actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging gaat komend weekend actie voeren in Groningen. Met hun actie pleit WWDH voor een huurbevriezing per 1 juli.

De bedoeling is dat er aanstaande zaterdag huis-aan-huis geflyerd gaat worden. Volgens de actiegroep komen steeds meer huurders door huurstijgingen financieel in de knel. “Weigeren is wettelijke toegestaan. Met een voorstel hoef je niet akkoord te gaan. Verhuurders verzwijgen dat wanneer zij een huurverhoging voorstellen”, laat woordvoerder Ken Hesselink weten. “De huren stijgen jaarlijks en er schijnt maar geen eind aan te komen. Woningzoekenden staan jarenlang op de wachtlijst. Als er al wat vrij komt is dat vaak te duur. Steeds meer huurders vragen zich af, is de huur nog wel op te brengen. Veel huurders moeten nu al kiezen: eerst het eten, dan de huur! Stijgende energiekosten vergroten nog eens de problemen.”

De groep wil bereiken dat er per 1 juli een huurbevriezing wordt ingesteld die voor een periode van vijf jaar gaat geleden. Volgens Hesselink worden binnenkort meer acties gehouden in Groningen, waarbij samengewerkt gaat worden met andere organisaties die zich verenigd hebben in de actiecoalitie Woonopstand.