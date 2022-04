Wethouder: “Opvanglocaties in gemeente nagenoeg vol, er gebeuren veel goede dingen”

nieuws

Foto: Chris Bakker

De opvanglocaties in de gemeente waar Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen zijn nagenoeg allemaal vol. Volgens wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) blijkt deze weken dat het Groningse hart heel groot is.

Diks reageerde daarmee op vragen van diverse fracties in de Groningse gemeenteraad die de afgelopen dagen hun zorgen hadden geuit. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Vorige week zijn we bijgepraat over de situatie en we zijn onder de indruk van wat er allemaal gebeurd. Maar er zijn ook zorgen. Zo begrepen we gisteren dat ons land rekening moet houden met 150.000 vluchtelingen die nog op weg zouden zijn. De vragen die we hebben gesteld richten zich op onderdak, werken, leren, sporten en recreëren.”

Compliment

Wethouder Diks is duidelijk: “Namens het College zou ik eerst graag alle ambtenaren, alle mensen die betrokken zijn bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, in het zonnetje willen zetten. Dag en nacht wordt er door sommige mensen de klok rond gewerkt om de opvang op een humane wijze te organiseren, waarbij deze opvang ook in een paar weken uit grond is gestampt.”

“Formule 1-hotel wordt opgeknapt en brandveilig gemaakt”

“Om in te gaan op uw opmerking dat er 150.000 vluchtelingen onderweg zouden zijn, dat zien wij op dit moment nog niet. Wel denken we na over de toekomst. We hebben nu een noodstructuur opgebouwd, waarbij we aan het nadenken zijn hoe we deze noodopvanglocaties in de toekomst kunnen gebruiken. Op dit moment hebben we in de gemeente Groningen drie locaties in gebruik, na Pasen komt hier een vierde plek bij. Het oude Formule 1-hotel hebben we weer in werking gesteld. Op dit moment zijn we druk bezig dit op te knappen en om het brandveilig te maken.”

Spijtopvang

Daarnaast gaat de wethouder uitgebreid in op de spijtopvang. “In de gemeente verblijven er driehonderd vluchtelingen bij particulieren. Je kunt zeggen dat het Groningse hart heel groot is, en dat het geweldig is dat mensen dit aanbieden. In veel gevallen zien we ook dat dit prima loopt, maar er kunnen ook situaties zijn dat het eerst prima liep maar nu toch wat minder. Aan die mensen willen wij adviseren, meld je. Als het niet werkt dan zoeken we een passende oplossing. We zien ook dat een deel van deze mensen is ingeschreven, en dat ze leefgeld en ondersteuning krijgen aangeboden. Wel denken we dat de particuliere opvang af zal nemen, omdat de gemeentelijke opvang groter en fundamenteler wordt. Daarbij moet ik wel zeggen dat de opvang in onze gemeente bijna vol zit, wat betekent dat nieuwe vluchtelingen buiten de gemeente of zelfs buiten de regio worden opgevangen.”

“Wij zien de eerste tekenen van mensenhandel”

De partijen hadden in hun vragen ook hun zorgen geuit over mensenhandel. “De eerste tekenen van mensenhandel die zien wij. Wij zien ook hele bijzondere wijzen waarop mensen opgevangen worden. Daar hebben we oog voor. Heel specifiek, we hebben op de locaties mensen rondlopen die getraind zijn om dit te herkennen. Daarnaast zijn we met een flyer bezig die mensen hier voor moet waarschuwen.”

Onderwijs

Over het aanbieden van onderwijs is wethouder Diks helder: “Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat is ook snel en goed geregeld. Basisonderwijs is beschikbaar dichtbij de opvanglocaties in Haren, Oosterpark en Selwerd. Als het gaat om voortgezet onderwijs kijken we nu op dit moment naar de ISK, maar kijken we ook of er binnenkort onderwijs aangeboden kan worden binnen bestaande scholen en op termijn structureel op twee locaties. De lessen worden gegeven in de Nederlandse taal, dit is zo geregeld. Daarbij zoeken we verbanden met Oekraïense leraren die hier naar toe gevlucht zijn. Daarnaast heb ik begrepen dat de universiteit van Kiev nog functioneert, en dat vanaf deze plek online onderwijs wordt aangeboden.”

Sport, werk en kinderopvang

Volgens Diks is er nog geen kinderopvang geregeld. “We werken wel aan de informele kinderopvang. Wat we gedaan hebben is eerst kijken naar de primaire zaken als onderwijs, onderdak en zorg en medische hulp. Nu komen we langzaam toe aan andere aspecten zoals sporten, werken en kinderopvang. Dit wordt allemaal opgepakt. Om nog even in te gaan op werken. OOG Tv zond gisteravond een reportage uit over een banenborrel die gericht was op de horeca. Ik kan vertellen dat 99 Oekraïners daar interesse voor hadden, en dat het wellicht ook gaat leiden tot contracten. Ook alleen deze vorm is overigens mogelijk. Vluchtelingen mogen alleen in loondienst aan de slag, en dus niet als ZZP’er.”