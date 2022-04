Wethouder maakt ‘opleveringswandeling’ langs groene pleinen in Hoornsemeer

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Twee pleinen aan de F.D. Rooseveltstraat en de R. Schumanstraat zijn, in samenwerking met bewoners, ontsteend en vergroend. Wethouder Chakor maakte afgelopen vrijdag een ‘opleveringswandeling’ langs de pleinen.

Tijdens de wandeling lieten bewoners aan de wethouder het eindresultaat zien. De vergroening van de pleinen vond plaats vanuit actie Steenbreek en werd uitgevoerd door het team Leefkwaliteit en Stadsbeheer van de gemeente, op initiatief en in samenwerking met bewoners.

Naast het plein in de Schumanstraat is een grasveld geëgaliseerd, zijn er bomen geplant, nectar onder het mes gezaaid en wadi’s en glooiingen aangebracht. Leerlingen van het MBO ontwierpen en bouwden een bijenhotel voor het plein in de Rooseveltstraat.