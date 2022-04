Wethouder Glimina Chakor stapt uit de politiek: “Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging”

nieuws

Wethouder Chakor bij de opening van de fietsenstalling op de Grote Markt. Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) stapt uit de Groningse gemeentepolitiek en keert ook niet weerom als wethouder. Dat is zondagavond bekendgemaakt.

De wethouder laat weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Waar die uitdaging ligt is nog onbekend. “Eerst gewoon nog aan het werk, alles afronden, en dan de vleugels uitslaan”, aldus Chakor. Chakor zat de afgelopen acht jaar in de gemeentepolitiek, waarvan de laatste 3,5 jaar als wethouder. Als fractievoorzitter was ze nauw betrokken bij de realisatie van het groencompensatiepakket Eelde. Toen een investering van 6 miljoen euro in Groningen Airport Eelde onafwendbaar bleek, werden er miljoenen vrijgemaakt voor groen en klimaatadaptatie.

Met Chakor als fractievoorzitter behaalde GroenLinks een historische overwinning

Bij de verkiezingen in 2018 behaalde de partij met Chakor als fractievoorzitter een historische overwinning waarbij de partij van 4 naar 11 zetels ging. In het nieuwe Stadsbestuur werd ze wethouder met in haar portefeuille onder andere Stadsbeheer & Reiniging, Evenementen en Groen & Klimaatadaptatie. Chakor: “Ondanks Corona waarin ik het fysieke contact met mensen zo heb gemist, heb ik het wethouderschap met veel plezier vervuld en ik ben dankbaar dat ik mocht samenwerken met enthousiaste mensen waarmee ik de passie en liefde voor een gezond, groen en gelukkig Groningen deel.”

“Glimina heeft zich met hart en ziel ingezet”

Huidig fractievoorzitter Mirjam Wijnja over Chakor: “De afgelopen jaren heeft Glimina zich met hart en ziel ingezet voor de publieke zaak. Voor meer, beter en bereikbaar groen in de hele gemeente. Ze was daarmee aanjager van een groene beweging binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. In de diversiteitsagenda 2.0 heeft ze belangrijke thema’s als de gedeelde geschiedenis en mensenrechten stevig neergezet. Zo werkte ze samen met organisaties, bedrijven en kennisinstellingen toe naar een inclusiever Groningen. We gaan als fractie graag verder met deze belangrijke onderwerpen.”

Chakor is de derde wethouder van het huidige College die niet terugkeert. Eerder werd al bekend dat Isabelle Diks (GroenLinks) niet voor een nieuwe termijn als wethouder gaat. Roeland van der Schaaf (PvdA) liet vorige week weten dijkgraaf te worden bij waterschap Noorderzijlvest.