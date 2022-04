Weg langs Eemskanaal krijgt verkeersdrempels om aanrijdingen met wild te verkleinen

nieuws

De Eemskanaal Zuidzijde in de Lagelandpolder krijgt verkeersdrempels. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) woensdagmiddag laten weten tijdens het Politieke Vragenuur.

Jongman reageerde daarmee op vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren. “Op de weg langs het Eemskanaal zien we dat er vaak te snel wordt gereden. Hierdoor komen er regelmatig aanrijdingen voor met wild”, introduceert raadslid Janette Bosma de vragen. Bosma stelde ook vragen naar aanleiding van recente artikelen in de media. Door de ingevoerde zomertijd is het aantal aanrijdingen met wild sterk toegenomen. Het raadslid wilde van de wethouder weten hoe de situatie er in de gemeente voor staat.

Wethouder Jongman: “Kans op aanrijdingen moet zoveel mogelijk verkleind worden”

Wethouder Jongman: “Het is heel treurig dat dieren slachtoffer worden van aanrijdingen. Als College zijn we het met de Partij voor de Dieren eens dat de kans hierop zoveel mogelijk verkleind moet worden. Maar het is vooral aan de provincie en aan Rijkswaterstaat, en daarom lijkt het het College verstandig om de vragen op de juiste plek te stellen. Wel wil ik ingaan op een aantal zaken.”

350 aanrijdingen

“Als het gaat om aanrijdingen dan beschikken wij niet over de meest recente cijfers. In de periode 2015 tot 2019 gaat het jaarlijks om 350 aanrijdingen met reeën in de hele provincie Groningen. De meeste aanrijdingen vinden plaats in het voorjaar, als jonge bokken verstoten worden en hun heil anders gaan zoeken. Ook de vroegere drukte op de wegen vanwege de invoering van de zomertijd leidt tot meer aanrijdingen. Voor zover bekend zijn er in de gemeente nog geen voorzorgsmaatregelen genomen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Als we kijken naar de recente nota Dieren Bekijken dan wordt daarin wel genoemd om concrete maatregelen te nemen op plekken waar veel aanrijdingen plaatsvinden. Dit wordt momenteel uitgewerkt, waarbij gekeken wordt waar deze ‘hotspots’ zich bevinden en of overwogen kan worden om hier bijvoorbeeld matrixborden te plaatsen.”

Drempels

Dan over de Eemskanaal Zuidzijde: “In samenspraak met bewoners is er de afgelopen periode gesproken over snelheidsremmende maatregelen. De voorbereiding en uitvoering zijn hier inmiddels ook in gang gezet. De verwachting is dat er in de loop van dit jaar enkele drempels worden aangelegd waarmee het aantal aanrijdingen met wild verkleind moet worden.”

Meldplicht

Bosma: “Nog even over de recente cijfers. Als een bestuurder een dier aanrijdt, dan is er een zogeheten meldplicht. Dat gemeld wordt dat er een aanrijding geweest is. Heeft u enig idee of deze meldplicht gevolgd wordt?” Jongman: “Dat weet ik niet. Dat is denk ik ook meer een vraag voor de provincie. Daarnaast stelt u nu een hele technische vraag waar ik niet direct klip en klaar een antwoord op heb. Het lijkt me verstandig dat ik u in contact breng met een ambtenaar zodat u het antwoord krijgt waar u recht op hebt.”