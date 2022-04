Weet jij hoeveel regenwormen er in je tuin zitten? Deze RUG-onderzoeker wil het weten

nieuws

Foto: Jeroen Onrust

Om meer inzicht te krijgen in de gesteldheid van de regenworm in Nederland organiseert RUG-onderzoeker Jeroen Onrust samen met Curious een grootschalige wormentelling door heel Nederland.

De meetactie naar de aanwezigheid van wormen in de omgeving vindt plaats in het weekend van 9 en 10 april. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om te laten zien hoe het met de regenworm gaat en hoe gezond de gemeten grond is. Het enige wat een burgerwetenschapper nodig heeft om mee te doen aan het onderzoek is een schep, een stukje grond en geen angst om vies te worden. Alle resultaten worden vervolgens in real time op een interactieve kaart geplaatst.

Volgens Onrust staan we veel te weinig stil bij de regenworm en zijn functie voor de natuur. Zonde, vindt Jeroen Onrust. Tijdens zijn minicollege op maandag 4 april in Forum Groningen zet hij het onmisbare diertje daarom in de spotlights. Ook Landgoud-eigenaar Hero Havenga de Poel komt aan het woord. Hij gaat in op het belang van een gezonde bodem voor zijn biologische akkerbouwbedrijf aan de Waddenzeedijk.

Via de website van Forum Groningen kunnen geïnteresseerde burgerwetenschappers zich aanmelden voor het onderzoek.