‘Waterdruk verlagen was natuurlijk een grap, maar korter douchen is dat echt niet!’

Foto: Torsten Dettlaff via Pexels

Natuurlijk gaat de waterdruk vanaf vandaag niet naar beneden in Groningen als mensen langer dan tien minuten onder de douche staan. De 1 aprilgrap van het Waterbedrijf Groningen en Stadsblog Sikkom had echter wel een serieuze ondertoon.

Zelfs de NOS hing aan de lijn

Ondanks dat het voor velen vrij duidelijk was dat het om een grap ging, trapte een enkeling er volgens het waterbedrijf toch in. Een handjevol mensen nam contact op met het waterbedrijf om navraag te doen en zelfs de NOS hing aan de lijn.

Douchen Groningers echt zo lang?

Het waterbedrijf benadrukt vrijdagmiddag dat het technisch niet mogelijk is om de waterdruk op individueel niveau te verlagen. Maar de grap zorgde wel voor een prangende vraag onder de bellers: Douchen Groningers echt zo lang? “Het zal je misschien verbazen, maar het antwoord is ja”, aldus het waterbedrijf. “Time eens voor de grap hoe lang je onder het warme drinkwater staat ’s ochtends. Dan zul je zien hoe snel de minuten voorbij stromen. In Groningen verbruiken we per persoon gemiddeld zo’n 115 liter water per dag, waarvan ongeveer 65 liter tijdens het douchen.”

Uitdaging: Niet langer dan vijf minuten douchen

Dat terwijl ook het Groningse waterbedrijf hard moet werken voor voldoende en kwalitatief goed water onder druk, met klimaatverandering als grootste probleem. “Dus korter douchen is zo gek nog niet”, besluit het waterbedrijf. We dagen Groningers dan ook uit om niet langer dan vijf minuten per dag te douchen. Zing bijvoorbeeld mee met ‘Het gras van het Noorderplantsoen’ en houd het daarna voor gezien. Als je je haar wast, dan zet je de kraan uit. Wel zo duurzaam.”