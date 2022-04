Wasdroger vat vlam in woning Korrewegwijk

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Van Kerckhoffstraat in de Korrewegwijk heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 20.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een wasdroger die vlam had gevat”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “We hebben deze brand geblust, en de situatie was snel onder controle. We laten stichting Salvage ter plaatse komen die de bewoners gaat ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Volgens de woordvoerder is er niemand gewond geraakt. “Toen de bewoners de melding hebben gedaan van de brand wordt er vanuit de meldkamer standaard het advies gegeven om naar buiten te gaan en om de deur dicht te trekken. Dat is in dit geval ook gebeurd.” Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat brandweerlieden de wasdroger naar buiten hebben gekregen. Op foto’s is te zien dat het apparaat flink beschadigd is geraakt. “Op straat hebben brandweerlieden de wasdroger afgeblust. De was die in de droger zit moet als verloren worden beschouwd.” Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan.