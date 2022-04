VVG wint in slotfase, ook zeges voor Gorecht, TKB, Velocitas en VVK

sport

Foto Martijn Minnema: The Knickerbockers - De Weide

In de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal won VVG als enige van de Groninger clubs. In 2J was er winst voor Gorecht en The Knickerbockers. In 3C blijft Velocitas op titelkoers en in 5D won VVK de topper van Haren.

VV Groningen won in 1E thuis met 4-3 van Drachtster Boys. De Friezen kwamen voor, maar Bryan Inge tekende voor de gelijkmaker. Na rust zette Dylan ter Arkel VVG op 2-1. Drachtster Boys kwam terug en nam een 2-3 voorsprong. In de slotfase trok VVG de wedstrijd naar zich toe door twee treffers van Inge waarvan één uit een strafschop: 4-3.

PKC’83 verloor in Damwoude met 4-2 van Broekster Boys. Al na 20 minuten keek een matig PKC tegen een 2-0 achterstand aan. De Groningers hadden daarna pech met een bal op de paal en de lat. Nog voor rust werd het 3-0. Kevin Bakels tekende voor de 3-1, maar vlot was de marge alweer drie. Nikky Goguadze maakte er nog 4-2 van voor PKC.

Oranje Nassau kwam in en tegen Balk niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Balk kwam snel op voorsprong en na een kwartier maakte Rick Wiersma op aangeven van Paul Bergtop de 1-1. Tim Deelen kreeg in de slotfase nog een goede kans voor ON, maar het bleef 1-1.

VV Groningen staat achtste in 1E, PKC’83 negende en ON tiende.

In 2J won Gorecht met 3-2 van laagvlieger FC Meppel. Via Sam Niewold en twee keer Sven Hazewinkel nam Gorecht een 3-0 voorsprong. Na de pauze kwam FC Meppel nog terug tot 3-2 door twee doelpunten van Brian van de Zweerde.

The Knickerbockers won in een rechtstreeks degradatieduel met 4-1 van De Weide uit Hoogeveen. Het was een zeer matige wedstrijd met veel balverlies aan beide kanten. De Weide stond al na 35 seconden voor. Laurens Stellingwerf maakte de 1-1 voor TKB en Leon Huizinga kopte de 2-1 binnen. Na rust kwam TKB op 3-1 via Job Langelaan, die een te korte terugspeelbal van De Weide oppikte. Nadat De Weide na rood met tien man kwam te staan schoot Langelaan de 4-1 eindstand in de touwen.

Gorecht blijft tweede achter DZOH. The Knickerbockers klom naar de twaalfde plaats.

In 3C won koploper Velocitas de uitwedstrijd tegen rode lantaarndrager Stadspark met 9-0. Quinn Mekel maakte er vijf. Be Quick blijft tweede op vijf punten achterstand. Be Quick won met 5-0 van Aduard met onder meer twee doelpunten van routinier Willem Lanjouw. Helpman won het middenmoot duel tegen Omlandia met 2-0. Groen Geel en Helpman hielden het op 0-0. HFC’15 speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Loppersum. Nummer voorlaatst Glimmen ging thuis met 3-0 onderuit tegen Grijpskerk.

In 4C boekte Amicita VMC een belangrijke zege onderin. FC LEO werd met 2-0 verslagen. Mamio won met 4-1 van De Heracliden en Lycurgus versloeg Poolster met 3-0 Mamio en Lycurgus staan in de middenmoot. Amicitia is elfde.

In 5D won VVK in en tegen Haren de topper met 4-1. Tim van der Molen scoorde twee keer. VVK staat nu alleen aan kop en Haren zakte naar de derde plaats.