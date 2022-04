VV Helpman piest net naast de pot bij transfer FC Groningen verdediger Bjorn Meijer

sport

Foto Andor Heij. Complex vv Helpman

FC Groningen verdediger Bjorn Meijer maakt kans op een grote transfer. Meijer komt van VV Helpman en doorgaans krijgen de clubs waar een speler is opgeleid dan ook een vergoeding. Maar voor Helpman geldt dat niet.

“Ik had mijn rekenmachine er al bij gepakt”, lacht Helpman-voorzitter Jan van der Lei. “Met een transfer van 4,5 miljoen euro hadden wij er 225 duizend euro aan overgehouden. Maar was het maar zo’n feest”.

Want Helpman krijgt dat geld niet. “De regel is dat Bjorn dan tussen zijn 12e en 26e bij Helpman had moeten spelen. Maar hij speelt al vanaf zijn 12e bij de opleiding van FC Groningen. Dus ik denk dat we net naast het potje piesen”, zegt Van der Lei, om er grappend aan toe te voegen. “Maar als iemand nog een ontsnappingsclausule weet mag die zich bij me melden”.

“Maar ik hoop dat Bjorn goed terecht komt”, vervolgt Van der Lei. “Hij stuurt me vast wel een paar vrijkaartjes of regelt een verzorgd weekendje Barcelona of zo”.