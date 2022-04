VV Groningen onderuit tegen Pelikaan S, ook verlies PKC, ON wint weer

sport

Foto Andor Heij: VV Groningen - Pelikaan S

VV Groningen verloor in de eerste klasse E op zaterdag thuis met 2-1 van de nummer twee, Pelikaan S uit Oostwold. Ook PKC’83 ging onderuit. Er was winst voor Oranje Nassau.

Er was voor de pauze weinig krachtsverschil tussen het door veel blessures gehavende VV Groningen en Pelikaan S. Pelikaan S was wat dreigender, maar de kansen waren voor VVG. In de beginfase schoot Brian Inge namens de Groningers net voorlangs. Op slag van rust was Inge wel succesvol toen hij een teruggelegde bal hard inschoot:1-0.

De eerste kans na de pauze was opnieuw voor Inge. Maar Pelikaan S werd sterker toen Jan en Jos Hooiveld in de ploeg kwamen. Na 58 minuten was Jan Hooiveld de aangever en Omar Kavak schoot raak: 1-1. Tien minuten later blunderde de VVG defensie door Jan Hooiveld de bal zo maar in de voeten te schuiven. Die pakte het cadeau dankbaar uit: 1-2.

VVG kreeg nog twee aardige kansen op de gelijkmaker en Pelikaan S was een keer dichtbij de definitieve knock-out. In de slotfase kreeg Farid Balvaneh van Pelikaan S direct rood, omdat hij de fluit uit de handen van de scheidsrechter sloeg. “Ik deed het niet expres”, riep Balvaneh nog, maar hij kon toch voortijdig naar de kant. VVG wist er niet van te profiteren.

ON en PKC

In dezelfde klasse won Oranje Nassau in en tegen Winsum met 2-0. Thomas Careman en Ruendel Martina maakten de doelpunten. Tussendoor kreeg Hans Zwakenberg van Winsum zijn tweede gele en dus rode kaart. Het was de derde overwinning op rij van ON na een negatieve serie.

PKC’83 verloor in Leeuwarden van Blauw Wit’34: 3-2. Nikky Goguadze opende de score voor PKC. Blauw Wit kwam daarna met 2-1 voor. Jivan Vroom kreeg vervolgens rood en de Friezen liepen uit naar 3-1. In de slotfase kwam het tiental Groningers nog op 3-2 door Richard Zolfghari.

PKC’83 zakte naar de zesde plaats. Oranje Nassau klom naar plek negen en VVG zakte naar de tiende positie. De marge van ON en VVG met de degradatiezone is ruim: Zeven punten.