Vrouwenmars van Stad naar Grijpskerk succesvol verlopen: “Je beseft wat vrijheid is”

De deelnemers aan de Vrouwenmars van 2021. Foto: ingezonden

De Vrouwenmars die zaterdag gelopen werd van Groningen naar Grijpskerk is succesvol verlopen. Volgens Rixt van Gosliga van de organisatie was het een bijzondere dag.

Hoi Rixt! Jullie hebben allemaal Grijpskerk bereikt?

“De laatste loper kwam even na 15.30 uur over de finish heen. Het was een mooie en bijzondere tocht, die wel gepaard ging met een flink harde wind en zo nu en dan buien. Maar er waren ook perioden met zon. Dus eigenlijk hebben we het best wel heel goed getroffen.”

De geschiedenis van de Vrouwenmars voert terug naar april 1945 toen bij de naderende bevrijding 116 vrouwelijke politieke gevangenen, door de Duitse bezetter, gedwongen werden om een mars te lopen van Westerbork naar Groningen. Daar hebben jullie vandaag op verschillende manieren aandacht aan besteed hè?

“Klopt. Vorig jaar hebben we het eerste deel van de route gelopen, van Westerbork naar Groningen. Vandaag het tweede deel naar Grijpskerk, de plek waar de 116 vrouwen in 1945 uiteindelijk werden vrij gelaten. Vanochtend zijn we gestart met het voorlezen van alle 116 namen. Ook was er een inleiding die verzorgd werd door een dochter en een kleindochter van één van de vrouwen die de Vrouwenmars heeft moeten lopen. Aan de rand van de Stad hadden we een rustpunt ingericht waar we het lied ‘Lopen door de nacht’, gezongen door Marlot Akkerman, afgespeeld hebben. Dat lied is vorig jaar geschreven vanwege de Vrouwenmars.”

Je hebt het over een wandeltocht, maar ik kan me voorstellen dat het voordragen van namen, en het luisteren naar een lied, er best wel in hakt …

“De boodschap komt absoluut binnen. En dat maakt deze wandeltocht ook anders dan andere wandeltochten. Er liepen vandaag ook zes familieleden mee van vrouwen die in april 1945 mee hebben moeten lopen. Je ziet dat daar interesse voor is. Dat andere deelnemers nieuwsgierig zijn naar de verhalen, hoe zoiets was. En dat raakt de mensen.”

Hoe moet ik het voor me zien? Gaat het tijdens het wandelen over koetjes en kalfjes, of krijgt de Tweede Wereldoorlog veel aandacht?

“Het gaat regelmatig over de Tweede Wereldoorlog. Maar je zag vandaag toch ook wel dat er een link wordt gelegd met de oorlog in Oekraïne, en met de conflicten in Syrië en Afghanistan. Zojuist had ik het over een harde wind en buien, maar hoe wij vandaag de tocht hebben gelopen is niks vergeleken met de situatie in 1945. Wij lopen in mooie wandelkleding, getraind en wel. In 1945 was dat echt anders. En dat we vandaag de tocht in vrijheid konden lopen in een vrij land. Dat we daar dankbaar voor moeten zijn.”

In 2020 zou de tocht aanvankelijk worden gehouden vanwege de 75-jarige bevrijding, maar door corona moest het uitgesteld worden. Samen met Janneke Cazemier heb jij dit jaar voor de organisatie getekend. Komt er volgend jaar opnieuw een editie?

“Dat is wel de bedoeling. Sterker nog, er is al een datum geprikt. Op 8 april 2023 willen we deze tocht opnieuw lopen. Of we dan van Westerbork naar Groningen lopen, of van Groningen naar Grijpskerk, dat is nog onbekend. De komende tijd gaan we eerst nagenieten en evalueren. Maar een vervolg gaat er zeker komen.”

Beluister hieronder het lied ‘Lopen door de nacht’: