Vrijwilligers voor slaapboot Oekraïense vluchtelingen welkom bij WIJ Oosterparkwijk

Foto: Joris van Tweel

Vrijwilligers en buurtbewoners kunnen hun hulp voor de Oekraïense vluchtelingen in de slaapboot aan het Eemskanaal Noordzijde aanbieden via het WIJ-Team Oosterparkwijk. Die oproep doen de locatiemanagers van de boot vrijdagochtend, omdat hulp aanbieden bij de boot zelf nu niet veel zin heeft.

Met de oproep willen locatiemanagers Hetty van Koevorden en Battal Unaldi de aanbieders van hulp weghouden bij de boot en deze goed bedoelde initiatieven centraal laten coördineren. “Vooral in de eerste weken meldden vrijwilligers zich bij de boot om te helpen en om kleding en spullen te brengen. Hartstikke aardig. Ze kwamen met de beste bedoelingen. Maar we hadden niet direct een taak voor hen. Dat is voor de vrijwilligers zelf ook niet fijn, als ze hier niks te doen hebben.”

“Het zou erg fijn zijn als vrijwilligers zich melden bij het WIJ-team in de Oosterparkwijk of hun spullen brengen naar de Ulgersmaweg. Dat werkt voor ons het beste”, vertelt Lub Snijder van het WIJ-team. “We zoeken zeker nog mensen, met name voor een voor een vervoers-poule.”