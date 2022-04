Vrijwel hele selectie blijft hoofdklasser Be Quick 1887 trouw

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Zondaghoofdklasser Be Quick 1887 heeft de selectie voor het volgend seizoen al redelijk op orde. Er zijn inmiddels twintig spelers vastgelegd.

Daaronder zijn zestien spelers van de huidige selectie. Daarbij zijn vrijwel alle basisspelers van Be Quick. Dit tot groot genoegen van trainer Steven Wuestenenk, die ook bij de Groningers blijft: “Het is toch fantastisch dat zoveel spelers blijven. We hebben als spelersgroep en staf als doelstelling uitgesproken om naar de derde divisie te gaan. Dat hoeft niet per se dit seizoen. Dat kan ook over één of twee jaar”. Be Quick draait momenteel mee in de top van de hoofdklasse A en maakt nog kans op het kampioenschap en/of het spelen van nacompetitie voor promotie.

Naast de zestien spelers die blijven komen er drie spelers over van het O-21 elftal van de club. Nieuw is verdediger Bram Voskuilen die het afgelopen seizoen in Amerika studeerde en voetbalde. Daarvoor speelde hij zijn hele leven bij eersteklasser vv Heerenveen.

De assistent-trainer wordt Wietse de Blois. Hij was eerder trainer bij Be Quick, maar is nu hoofdtrainer bij Veendam 1894. Stefan Viel blijft als keeperstrainer.